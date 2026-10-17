Siemens Healthineers Aktie
|41,04EUR
|0,32EUR
|0,79%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Start des neuen Strahlentherapiesystems Accela unterstreiche das Aufwärtspotenzial der Aktie des Medizintechnikkonzerns, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Accela verdeutliche wichtige klinische Fähigkeiten des Unternehmens./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40,01 €
|
Abst. Kursziel*:
19,96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
15.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächer (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
12.10.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.10.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
08.10.26
|DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
07.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|16.10.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|41,04
|0,79%
Aktuelle Aktienanalysen
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.10.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.