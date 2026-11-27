Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,40 Euro auf "Overweight" belassen. 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Siemens Healthineers sehen die Experten optimistisch, auch wenn der Aktienüberhang der Mutter Siemens noch eine Belastung sei./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 22:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
57,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
43,59 €
|
Abst. Kursziel*:
31,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
43,69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,38%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
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