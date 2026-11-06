Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Hold" belassen. Entgegen den Erwartungen eines starken Schlussquartals, seien die Resultate des vierten Geschäftsquartals durchwachsen ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Das gehe vor allem auf das Segment Precision Therapy zurück./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43,77 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,28%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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13:28
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09:28
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05.11.26
|Siemens Healthineers-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)
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05.11.26
|Namenswechsel bei Siemens Healthineers: Vorsichtiger Ausblick und Umbau – Aktie sinkt (dpa-AFX)
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05.11.26
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
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05.11.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Hold (finanzen.at)
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05.11.26
|Siemens Healthineers-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.at)
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05.11.26
|XETRA-Handel: DAX-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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