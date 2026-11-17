Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Hold" belassen. Diese seien uneinheitlich ausgefallen und zögen vergleichsweise geringe Änderungen der Schätzungen nach sich, schrieb Sam England am Montag. Er reduzierte seine Wachstumsannahmen für den Hersteller medizintechnischer Geräte leicht. Unter dem Strich sei er vorsichtig, nicht zuletzt wegen inflationärer Tendenzen und angesichts eines Aktienüberhangs bei der Siemens AG sowie der Trennung von der Diagnostik./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43,12 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43,71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,49%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
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