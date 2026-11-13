Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
43,83 €
|
Abst. Kursziel*:
0,38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
44,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,07%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
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