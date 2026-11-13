Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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13.11.2026 14:45:35

Siemens Healthineers Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Healthineers von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 44,50 auf 44 Euro gesenkt. Analystin Susannah Ludwig begründete die Abstufung in einer am Freitag vorliegenden Studie zunächst mit der verbesserten Bewertung des Medizintechnikherstellers. Hinzu komme die Erwartung eines weiteren Jahres mit nur begrenztem Wachstum beim Gewinn je Aktie. Sie vermisst deshalb das Potenzial für eine weitere Neubewertung./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Market-Perform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
43,83 € 		Abst. Kursziel*:
0,38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,07%
Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

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Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research gibt niedrigeres Market-Perform-Rating

Experten-Analyse Das Siemens Healthineers-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Bernstein Research-Analyst Susannah Ludwig unterzogen.

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 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Anspruch auf Übertragung von 92 Siemens Healthineers Aktien im Zusammenhang mit einem Siemens Healthineers Aktienprogramm (Übertragung mit ... (EQS Group)
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09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Program based order to sell a portion of 983 Siemens Healthineers Shares to cover tax and contribution obligations on share transfers in ... (EQS Group)
09.11.26
 EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Astrid Kristine Ploß, Entitlement to transfer 983 Siemens Healthineers Shares in connection with a Siemens Healthineers Share Program (transfer with value date ... (EQS Group)

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