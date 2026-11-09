Siemens Healthineers Aktie
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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 43 auf 49 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Sonntag an den Bericht des vierten Geschäftsquartals an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis für die Aktien des Medizintechnikkonzerns nach vorn./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44,26 €
|
Abst. Kursziel*:
10,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,64%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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06.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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05.11.26
|Siemens Healthineers-Analyse: Outperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)
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05.11.26
|Namenswechsel bei Siemens Healthineers: Vorsichtiger Ausblick und Umbau – Aktie sinkt (dpa-AFX)
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05.11.26
|Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform (finanzen.at)
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05.11.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) beurteilt Siemens Healthineers-Aktie mit Hold (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
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|Siemens Healthineers Neutral
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|06:48
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|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:48
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
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|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
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|05.11.26
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|06:48
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|06.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
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|05.11.26
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|05.11.26
|Siemens Healthineers Overweight
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|10:52
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|05.11.26
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Siemens Healthineers Neutral
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Aktien in diesem Artikel
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|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|10:31
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|06.11.26
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