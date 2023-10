NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die von Analyst Mark Fielding beobachtete Aktie bleibe auf einer Liste der globalen "Top 30 Ideen" für 2023, hieß es in einer am Montag vorliegenden Strategiestudie. Siemens habe sich verwandelt, was die Entwicklung zuletzt schwerer verständlich gemacht habe. Um die Auswirkungen bereinigt, habe Siemens über die letzten 15 Jahre ein überdurchschnittliches Wachstum und Margenfortschritte unter Beweis gestellt. Dies passe nicht zur Bewertung mit einem anhaltenden Sektorabschlag, der gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis bis zu 20 Prozent betrage./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 02:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 02:00 / EDT



