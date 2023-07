MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt Stämme vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Autovermieter dürfte gut abgeschnitten haben, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem rechnet der Experte mit einem positiven Ausblick für das laufende Jahr. Sixt stehe auf seiner "Top-Pick"-Liste, und die Chancen stünden gut, dass er seine Schätzung für der Vorsteuerergebnis 2023 nach der Veröffentlichung der Resultate erhöhen müsse./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 15:30 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





