NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die geringe Kursdynamik biete gerade mit Blick auf die Zahlenvorlage Ende des Monats gute Chancen, schrieb Analyst Constantin Hesse am Dienstag. Er sprach von soliden Tourismus-Aussichten, normalisierten Einkaufsbedingungen für die Flotte und auch positive Auslastungssignale der Konkurrenz./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2025 / 05:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2025 / 05:30 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.