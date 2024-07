NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 227 US-Dollar belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Elektroautobauers könnten sich angesichts vieler Unwägbarkeiten als harte Nuss für die Anleger erweisen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem dank übertroffener Absatzziele sei die Aktie in weniger als einem Monat um 20 Prozent gestiegen. Die Verkaufszahlen lägen aber dennoch unter den Vorjahreswerten. Das Thema Robotaxi könnte der Aktie zu einer Trendwende verhelfen. Fraglich sei aber, wie weit das kurzfristig schon eingepreist sei./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 06:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2024 / 06:17 / EDT





