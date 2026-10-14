VINCI Aktie
|107,45EUR
|0,75EUR
|0,70%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 142 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Bau- und Infrastrukturkonzerns dürfte angesichts gestiegener Zinsen und Treibstoffpreise kaum Entlastung gebracht haben, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sehe er Vinci nun positiver, da erhebliche Risiken bereits eingepreist seien./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
139,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
107,30 €
|
Abst. Kursziel*:
29,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
107,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,36%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
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|VINCI Buy
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|VINCI Buy
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|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|VINCI Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|107,50
|0,75%
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|08:46
|ASML NV Overweight
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|08:33
|VINCI Buy
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|08:28
|Rio Tinto Hold
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|08:21
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|Bernstein Research
|08:21
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|DEUTZ Buy
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|13.10.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Eni Buy
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|13.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
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|13.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
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|13.10.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG