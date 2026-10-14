VINCI Aktie

107,45EUR 0,75EUR 0,70%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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14.10.2026 08:33:48

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vinci vor Quartalszahlen von 142 auf 139 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Bau- und Infrastrukturkonzerns dürfte angesichts gestiegener Zinsen und Treibstoffpreise kaum Entlastung gebracht haben, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch sehe er Vinci nun positiver, da erhebliche Risiken bereits eingepreist seien./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
107,30 € 		Abst. Kursziel*:
29,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
107,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,36%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:33 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

VINCI 107,50 0,75% VINCI

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09:53 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09:45 BP Buy UBS AG
09:44 Zalando Buy UBS AG
09:43 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:13 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:33 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
08:28 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:21 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
08:20 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
08:02 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:02 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:16 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen DZ BANK
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
13.10.26 DEUTZ Buy Warburg Research
13.10.26 ABB Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
13.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
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