VINCI Aktie
|111,95EUR
|-0,25EUR
|-0,22%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci nach Gesprächen mit dem Management des Infrastrukturkonzerns mit einem Kursziel von 142 Euro auf "Neutral" belassen. Die anstehende französische Haushaltsdebatte dürfte zäh werden, weshalb schwer abzuschätzen sei, wann im kommenden Jahr die versprochene Senkung der französischen Sondersteuer auf Unternehmensgewinne komme, schrieb Elodie Rall am Dienstag. Dennoch halte Vinci an den geplanten, soliden Dividenden und Aktienrückkäufen fest. Pläne zur Trennung von Aktivitäten gebe es nicht, und die mit den Halbjahreszahlen angekündigten, positiven Nachrichten zu Rechenzentren könnten sich verzögern. Dazu dürften die Kerosinpreise hoch bleiben, sodass es bis zum Jahresende keine großen Änderungen bei den Verkehrstrends geben sollte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 19:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
142,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
112,65 €
|
Abst. Kursziel*:
26,05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
111,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,84%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|111,95
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|07:43
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:19
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:11
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:35
|TUI Overweight
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|06:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
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|06:25
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|BP Overweight
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|22.09.26
|KRONES Market-Perform
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|GEA Market-Perform
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|Jefferies & Company Inc.
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|BASF Outperform
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|SAP Buy
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