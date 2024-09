NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für August auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen auf den von dem Mischkonzern betriebenen Flughäfen habe weiterhin über dem Niveau von 2019 gelegen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies spiegele die anhaltende Sommernachfrage wider. Die Schwäche in Japan sei durch eine weitere Erholung in Frankreich sowie eine anhaltende Stärke in Portugal und Mexiko ausgeglichen worden./la/jha/



