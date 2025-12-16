Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
16.12.2025 09:07:00
„March of Giants“: Ubisoft kauft Amazon-Studio
Ubisoft kauft das Studio Amazon Games Montreal für eine unbekannte Summe. Dabei erwirbt Ubisoft auch die Rechte am Moba-Spiel „March of the Giants“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
15.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich (finanzen.at)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Anleger warten auf Impulse: Dow Jones zum Start wenig verändert (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.12.25