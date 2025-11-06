Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
|
06.11.2025 19:01:25
06.11.2025 - 06:41
Fitch affirms Generali's IFS Rating at 'AA-' with a stable outlookWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.mehr Nachrichten
|
22.09.25
|ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst (dpa-AFX)
|
22.09.25
|Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt (dpa-AFX)
|
07.07.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Generali auf 'Overweight' und Ziel auf 37 Euro (dpa-AFX)
|
22.05.25
|Generali-Aktie dennoch schwächer: Generali verdient mehr im Tagesgeschäft (dpa-AFX)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.mehr Analysen
|05.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|08.10.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|33,16
|-0,06%
|Assicurazioni Generali SPA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|19,19
|0,47%
