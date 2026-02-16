Assicurazioni Generali Aktie

35,18EUR 0,37EUR 1,06%
Assicurazioni Generali für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072

16.02.2026 07:20:39

Assicurazioni Generali Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 37,50 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner rät den Anlegern vor der Veröffentlichung der Jahresbilanz des Versicherers Mitte März nachdrücklich zum Kauf. Die Aussichten für das Geschäft abseits der Lebensversicherungen seien enorm gut und untermauerten schnellere Dividendensteigerungen, schrieb er am Freitagabend. Dabei seien die Aktien der Italiener attraktiv bewertet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,92 € 		Abst. Kursziel*:
17,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

