Assicurazioni Generali Aktie
|35,18EUR
|0,37EUR
|1,06%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Generali von 37,50 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Huttner rät den Anlegern vor der Veröffentlichung der Jahresbilanz des Versicherers Mitte März nachdrücklich zum Kauf. Die Aussichten für das Geschäft abseits der Lebensversicherungen seien enorm gut und untermauerten schnellere Dividendensteigerungen, schrieb er am Freitagabend. Dabei seien die Aktien der Italiener attraktiv bewertet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
41,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,92 €
|
Abst. Kursziel*:
17,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
17.12.25
|ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.25
|ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst (dpa-AFX)
|
22.09.25
|Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt (dpa-AFX)