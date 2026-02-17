Assicurazioni Generali Aktie
|35,57EUR
|0,24EUR
|0,68%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali vor den am 12. März erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif senkte am Dienstag seine Schätzung für den operativen Gewinn des Versicherers im vergangenen Jahr leicht ab. Zugleich hob er seine Prognosen für 2026 bis 2028 um ein bis zwei Prozent an./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 11:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 11:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,49 €
|
Abst. Kursziel*:
18,34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,08%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|35,57
|0,68%
