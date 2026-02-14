Assicurazioni Generali Aktie
|34,81EUR
|0,38EUR
|1,10%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 37,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
37,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,52 €
|
Abst. Kursziel*:
8,63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
17.12.25
|ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.25
|ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst (dpa-AFX)
|
22.09.25
|Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt (dpa-AFX)
Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|11.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|09.05.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.25
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|34,81
|1,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.02.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|13.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|RELX Buy
|UBS AG
|13.02.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13.02.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital