Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|
22.02.2026 10:25:00
1 Reason I Haven't Bought Costco Stock -- and Probably Never Will
Objectively speaking, I'm a huge fan of Costco Wholesale (NASDAQ: COST). The company offers high-quality products at low prices, and an annual membership fee that starts at $65 per year in the U.S. unlocks this value for Americans living in major metro areas.Moreover, it has found success on four different continents, avoiding the cultural missteps that stymied peers like Walmart and Home Depot in attempted expansions outside of North America.Despite these benefits, it is unlikely I will ever own the stock -- here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Costco Wholesale veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26