Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.02.2026 10:25:00

1 Reason I Haven't Bought Costco Stock -- and Probably Never Will

Objectively speaking, I'm a huge fan of Costco Wholesale (NASDAQ: COST). The company offers high-quality products at low prices, and an annual membership fee that starts at $65 per year in the U.S. unlocks this value for Americans living in major metro areas.Moreover, it has found success on four different continents, avoiding the cultural missteps that stymied peers like Walmart and Home Depot in attempted expansions outside of North America.Despite these benefits, it is unlikely I will ever own the stock -- here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.

mehr Nachrichten