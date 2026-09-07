Costco Wholesale Aktie

Costco Wholesale für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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07.09.2026 17:19:00

1 Stat That Makes Costco Hard to Ignore this September

Costco Wholesale's (NASDAQ: COST) final sales update of its fiscal 2026 (which ended Aug. 30) shone a spotlight on a growth engine that is expanding much faster than the overall business. The company's digitally enabled comparable sales (sales initiated through a digital device and fulfilled through a warehouse or distribution center, as well as Costco Travel) rose by 20.9% year over year, more than twice the company's 8.4% total comparable-sales growth.Image source: Getty ImagesDigitally enabled sales surpassed $27 billion and accounted for nearly 10% of Costco's total net sales in its fiscal 2025. Hence, the business has become large enough to influence companywide growth.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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