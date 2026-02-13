Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
|
13.02.2026 11:01:40
13.02.2026 - 10:40
Generali launches Generali Core Tech - new Group software factory advancing its technological transformationWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
|
17.12.25
|ANALYSE-FLASH: UBS dreht Generali von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.25
|ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst (dpa-AFX)
|
22.09.25
|Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt (dpa-AFX)