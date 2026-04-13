Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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13.04.2026 19:00:00

3 Big Reasons Netflix Will Continue to Soar

Netflix (NASDAQ: NFLX) may have lost the bidding war for Warner Bros. Discovery, but it might not be a defeat after all. When Netflix's co-CEOs Ted Sarandos and Greg Peters decided not to match Paramount Skydance's $110 billion offer, the company turned its focus to other growth channels. Acquiring Warner Bros. would've put immense pressure on Netflix's balance sheet. Now, the streaming behemoth can lean on three proven growth pillars to help the stock continue to soar. The three growth channels include aggressively acquiring international subscribers, streaming more live events, and gaming.All three will help Netflix continue to dominate for years to come -- and that should be good news for investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.03.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
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