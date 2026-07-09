Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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09.07.2026 14:18:29

Netflix Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix nach einem Webinar mit Streaming-Experten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Netflix dürfte auch angesichts der Fußball-WM ein herausforderndes zweites Quartal hinter sich haben, und die zweite Jahreshälfte werde wohl ebenfalls nicht einfach, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf dem Werbegeschäft./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 03:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 100,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 75,59 		Abst. Kursziel*:
32,29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 75,59 		Abst. Kursziel aktuell:
32,29%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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