Netflix Aktie
|65,73EUR
|-0,81EUR
|-1,22%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Netflix vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Er bewerte die Lage beim Streaming-Dienst im zweiten Quartal als neutral, schrieb James Heaney in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kurzfristig fehle es der Aktie an Kurstreibern. Seine Kaufempfehlung basiere auf den langfristigen Aussichten./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 110,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 75,59
|
Abst. Kursziel*:
45,52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 75,59
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,52%
|
Analyst Name::
James Heaney
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
06.07.26
|Sky rüstet gegen Netflix auf: Milliardenübernahme von ITV-Sparte fix - Aktien im Fokus (dpa-AFX)
|
06.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.07.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.07.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
02.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
02.07.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Netflix-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)