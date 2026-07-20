Netflix Aktie
|59,49EUR
|-1,07EUR
|-1,77%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Zahlen zum zweiten Quartal von 128 auf 115 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Die aufsummierte Sehdauer der Nutzer sei im ersten Halbjahr um zwei Prozent auf 97 Milliarden Stunden gestiegen, schrieb Markus Leistner am Montag. Trotz starker Konkurrenz seien die Zahlen des "Streamingkönigs" solide, der Kursrücksetzer der Aktien biete eine Möglichkeit zum Einstieg./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 67,84
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 67,91
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.07.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Erlöse verfehlen Erwartungen, Gewinn zieht an: So reagiert die Netflix-Aktie auf die Bilanz (finanzen.at)
|
17.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So performt der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)