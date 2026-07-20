Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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20.07.2026 16:45:39

Netflix Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Zahlen zum zweiten Quartal von 128 auf 115 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Die aufsummierte Sehdauer der Nutzer sei im ersten Halbjahr um zwei Prozent auf 97 Milliarden Stunden gestiegen, schrieb Markus Leistner am Montag. Trotz starker Konkurrenz seien die Zahlen des "Streamingkönigs" solide, der Kursrücksetzer der Aktien biete eine Möglichkeit zum Einstieg./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Kaufen 		Kurs*:
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Rating update:
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$ 67,91 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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