Netflix Aktie
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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 100 auf 95 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Aktien seien nach den Resultaten unter Druck gekommen, weil Investoren auf kurze Sicht enttäuscht seien, schrieb Laurent Yoon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Langfristig betrachtet, spiegele der Aktienkurs das Geschäftspotenzial aber nicht ausreichend wider./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 95,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 74,35
|
Abst. Kursziel*:
27,77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 67,78
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,16%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
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