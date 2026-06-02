Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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02.06.2026 07:31:00
3 Reasons Why Sandisk Stock Can Still Go Higher
Sandisk (NASDAQ: SNDK) has arguably been the stock of the year so far in 2026, soaring by over 600% in just five months. Normally, when I see a stock rising that much, that fast, I assume it's a meme stock or that the company in question is caught up in a bubble. However, I don't think that's the case here.There are multiple reasons why Sandisk's stock has been a great performer so far, and there are three in particular that give me reason to think it can still go higher from here.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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