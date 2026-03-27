American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
27.03.2026 18:11:00
3 Things Every American Express Investor Needs to Know
Credit card veteran American Express (NYSE: AXP) published its annual chairman's letter to shareholders, outlining how 2025 worked out and what's going on in 2026.The document is a good read and a valuable supplement to January's full-year and Q4 2025 earnings report. I could nerd out about Chairman and CEO Stephen Squeri's presentation all day, but you don't have time for that. Let's just focus on three key items that deserve a closer look when you own or plan to buy AmEx stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
25.03.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Börse New York: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Optimismus in New York: Dow Jones steigt (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
17.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
17.03.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
16.03.26
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)