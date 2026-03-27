American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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27.03.2026 18:11:00

3 Things Every American Express Investor Needs to Know

Credit card veteran American Express (NYSE: AXP) published its annual chairman's letter to shareholders, outlining how 2025 worked out and what's going on in 2026.The document is a good read and a valuable supplement to January's full-year and Q4 2025 earnings report. I could nerd out about Chairman and CEO Stephen Squeri's presentation all day, but you don't have time for that. Let's just focus on three key items that deserve a closer look when you own or plan to buy AmEx stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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