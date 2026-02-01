Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
01.02.2026 11:05:00
3 Things to Know About Starlink Before the 2026 SpaceX IPO
In 2026, Elon Musk plans to hold an initial public offering (IPO) for SpaceX, the most active rocket launcher in the world and operator of the world's biggest broadband satellite constellation, Starlink. If you've been following this story closely, you probably know that Starlink has grown into the most important business at SpaceX, producing most of the company's revenue and profit.But I'll bet there are still a few things you don't know about Starlink.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
