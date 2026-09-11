QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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11.09.2026 16:57:37

Advanced Micro Devices vs. Qualcomm: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

As the artificial intelligence boom shifts from cloud servers to edge devices, investors must decide which chip titan offers better value: Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) or Qualcomm (NASDAQ:QCOM)?

Advanced Micro Devices has transformed itself from a secondary CPU maker into a powerhouse in data center GPUs and high-performance computing. Meanwhile, Qualcomm is leveraging its dominance in smartphone connectivity to expand into automotive systems and on-device AI. Both companies are vying for leadership in a rapidly evolving hardware landscape.

Advanced Micro Devices develops high-performance computing products for cloud infrastructure and gaming consoles. In its latest annual report, filed for the fiscal year ended December 27, 2025, the company highlighted a partnership with OpenAI and supply agreements with Microsoft (NASDAQ:MSFT). This customer concentration adds risk even as the firm expands among semiconductor stocks while integrating its new ZT Systems acquisition.

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Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 444,30 2,60% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs 25 760,00 0,94% Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
QUALCOMM Inc. 159,04 3,95% QUALCOMM Inc.

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