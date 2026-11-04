Aflac Aktie

Aflac ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853081 / ISIN: US0010551028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.11.2026 22:11:26

AFLAC Inc Q3 Profit Falls

(RTTNews) - AFLAC Inc (AFL) announced earnings for third quarter that Drops, from last year

The company's earnings came in at $303 million, or $0.61 per share. This compares with $1.639 billion, or $3.08 per share, last year.

Excluding items, AFLAC Inc reported adjusted earnings of $1.214 billion or $2.43 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 31.0% to $3.271 billion from $4.740 billion last year.

AFLAC Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $303 Mln. vs. $1.639 Bln. last year. -EPS: $0.61 vs. $3.08 last year. -Revenue: $3.271 Bln vs. $4.740 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Aflac Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Aflac Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aflac Inc 112,25 0,27% Aflac Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel nach. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen