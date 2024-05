Ahold Delhaize-Aktie gewinnt: Ahold Delhaize hat Gewinnerwartung in erstem Quartal übertreffen

Die Erlöse stiegen in den Monaten Januar bis Ende März im Jahresvergleich um 0,4 Prozent auf 21,7 Milliarden Euro - trotz des Verkaufsendes für Tabak in den Niederlanden, wie der Konzern Ahold Delhaize am Mittwoch mitteilte. Analyst William Woods von Bernstein Research sprach von starken Resultaten in einem schwierigen Umfeld. Die um Sondereffekte operative Gewinnmarge habe dabei die Erwartungen übertroffen. Diese erreichte 4,0 Prozent.

Absolut entspricht dies einem bereinigten operativen Ergebnis von 861 Millionen Euro, leicht unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Für 2024 peilte Konzernchef Frans Muller weiter eine Marge von mindestens 4 Prozent an. Und das trotz der starken Entwicklung im ersten Quartal, wie Analyst Woods anmerkte. Der Gewinn unter dem Strich fiel zum Jahresstart derweil um fast 9 Prozent auf 513 Millionen Euro. Das lag unter anderem an etwas höheren Finanzaufwendungen und Steuern.

Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legt zeitweise 7,23 Prozent auf 29,22 Euro zu und baute damit die jüngsten Kursgewinne aus.

/mis/mne/zb

ZAANDAM (dpa-AFX)