Ahold Delhaize Aktie

34,60EUR -0,11EUR -0,32%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

20.11.2025 21:49:02

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,57 Euro belassen. Die Quartalszahlen des US-Konkurrenten Walmart ließen keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Geschäfte des niederländischen Einzelhändlers zu, schrieb Borja Olcese am Donnerstag. Seine Schätzungen für diesen lägen weiterhin klar unterhalb der Unternehmensziele sowie der Markterwartungen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:36 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24,57 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
34,98 € 		Abst. Kursziel*:
-29,76%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
34,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28,99%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

