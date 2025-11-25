Ahold Delhaize Aktie

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

25.11.2025 10:03:41

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,89 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 456,882 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 095,95 EUR, da sich der Wert einer Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie am 24.11.2025 auf 35,23 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 60,96 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Ahold Delhaize (Ahold) belief sich zuletzt auf 30,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

