Ahold Delhaize Aktie

34,77EUR -0,71EUR -2,00%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

19.11.2025 11:35:10

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 24,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das langfristige Potenzial des Lebensmitteleinzelhandels sei fundamental begrenzt, schrieb Borja Olcese am Dienstag in seiner Analyse der europäischen Branche. Dabei verwies er auf gesättigte Märkte, Überkapazitäten, zunehmenden Wettbewerb sowie veraltete Formate. Nur Jeronimo Martins und Ahold-Delhaize hätten nachhaltig über längere Zeit aus eigener Kraft heraus Wert geschaffen. Insgesamt aber sei die Ergebnisqualität der Supermarktkette gering und die Aktie trotz sinkender Markterwartungen seit Januar 2024 um rund 30 Prozent gestiegen. Olcese präferiert die Tesco-Aktie./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24,60 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
35,23 € 		Abst. Kursziel*:
-30,17%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
34,77 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-29,25%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

