EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen Ahold Delhaize (Ahold)-Anteile an diesem Tag bei 23,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 42,863 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 35,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 540,51 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,05 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Ahold Delhaize (Ahold) eine Börsenbewertung in Höhe von 31,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at