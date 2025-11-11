EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ahold Delhaize (Ahold)-Investment gewesen.

Das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende stand das Ahold Delhaize (Ahold)-Papier an diesem Tag bei 27,34 EUR. Bei einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,658 Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien. Die gehaltenen Ahold Delhaize (Ahold)-Papiere wären am 10.11.2025 131,57 EUR wert, da der Schlussstand 35,97 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,57 Prozent zugenommen.

Ahold Delhaize (Ahold) war somit zuletzt am Markt 31,43 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

