FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in International Consolidated Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das International Consolidated Airlines-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,49 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die International Consolidated Airlines-Aktie investierten, hätten nun 18,223 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,68 EUR, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 12.12.2025 auf 4,59 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 16,32 Prozent vermindert.

Der International Consolidated Airlines-Wert an der Börse wurde auf 20,98 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at