International Consolidated Airlines Aktie

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Lohnende International Consolidated Airlines-Investition? 15.12.2025 10:04:02

FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in International Consolidated Airlines-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das International Consolidated Airlines-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,49 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die International Consolidated Airlines-Aktie investierten, hätten nun 18,223 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,68 EUR, da sich der Wert eines International Consolidated Airlines-Anteils am 12.12.2025 auf 4,59 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 16,32 Prozent vermindert.

Der International Consolidated Airlines-Wert an der Börse wurde auf 20,98 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Analysen

11.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
10.12.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
08.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
01.12.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
