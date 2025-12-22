FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in International Consolidated Airlines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das International Consolidated Airlines-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das International Consolidated Airlines-Papier bei 3,69 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das International Consolidated Airlines-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 270,929 International Consolidated Airlines-Anteilen. Die gehaltenen International Consolidated Airlines-Papiere wären am 19.12.2025 1 297,48 EUR wert, da der Schlussstand 4,79 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29,75 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von International Consolidated Airlines betrug jüngst 21,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at