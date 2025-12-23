International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

23.12.2025 11:59:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) (International Consolidated Airlines) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Ruairi Cullinane aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine makroökonomischen Annahmen einschließlich günstigeren Treibstoffs und hob seine Investitionsschätzungen bis 2028 an. An seinen Gewinnschätzungen für die Airline bis 2026 ändere sich wenig, während er den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 mehr als zwei Prozent höher sieht als bisher. IAG sei attraktiv bewertet./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

07:09 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
10.12.25 International Consolidated Airlines Sell UBS AG
08.12.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
01.12.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Ruhe vor Weihnachten: Dow startet schwächer -- ATX schwächelt -- DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Der Dow zeigt sich am Dienstag in Rot. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
