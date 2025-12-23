International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|
23.12.2025 11:59:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) (International Consolidated Airlines) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Ruairi Cullinane aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine makroökonomischen Annahmen einschließlich günstigeren Treibstoffs und hob seine Investitionsschätzungen bis 2028 an. An seinen Gewinnschätzungen für die Airline bis 2026 ändere sich wenig, während er den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 mehr als zwei Prozent höher sieht als bisher. IAG sei attraktiv bewertet./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|07:09
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|08.12.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|01.12.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,81
|0,10%
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow startet schwächer -- ATX schwächelt -- DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Der Dow zeigt sich am Dienstag in Rot. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.