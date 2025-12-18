Airbus-Aktie in Grün: Großauftrag aus Spanien

Das Verteidigungsministerium erteilte vier separate Aufträge für vier verschiedene Hubschraubermodelle, wie Airbus mitteilte. Ein Auftragswert wurde nicht genannt.

Neben der Stärkung der Kapazitäten von Airbus Helicopters in Spanien werde sich der Auftrag auch auf die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze auswirken. In den nächsten drei Jahren dürften mehr als 300 Stellen geschaffen werden, hieß es. Der Airbus-Standort in Albacete soll mit einem neuen Zentrum für die individuelle Anpassung von Militärhubschraubern und einem internationalen Ausbildungszentrum für H145M-Piloten und -Techniker weiter wachsen.

Airbus erhält Auftrag über fünf A350-1000 von China Airlines

Airbus hat von China Airlines einen Auftrag über fünf Großraumflugzeuge des Typs A350-1000 zur Erweiterung der Langstreckenflotte der chinesischen Airline erhalten. Der europäische Flugzeugbauer teilte mit, dass die Fluggesellschaft nun insgesamt 15 Maschinen vom Typ A350-1000 bestellt habe. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Der A350 ist für Nonstop-Flüge von bis zu 9.800 Seemeilen, ca. 18.000 Kilometer, ausgelegt.

Die Airbus-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,65 Prozent höher bei 191,64 Euro.

DOW JONES