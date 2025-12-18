Börse Frankfurt: DAX klettert schlussendlich

Am Donnerstag bewegte sich der DAX via XETRA zum Handelsende 0,99 Prozent höher bei 24 197,00 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,073 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 23 947,03 Zählern und damit 0,057 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (23 960,59 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 215,98 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 923,97 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,414 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23 180,53 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 18.09.2025, den Stand von 23 674,53 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.12.2024, den Wert von 20 242,57 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,84 Prozent zu. Bei 24 771,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,50 Prozent auf 119,60 EUR), Deutsche Bank (+ 3,24 Prozent auf 32,68 EUR), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 194,12 EUR), Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 220,80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,57 Prozent auf 219,60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,67 Prozent auf 59,68 EUR), BASF (-0,63 Prozent auf 44,04 EUR), Beiersdorf (-0,57 Prozent auf 94,28 EUR), Brenntag SE (-0,56 Prozent auf 49,49 EUR) und Porsche Automobil (-0,55 Prozent auf 40,03 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 267 570 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235,290 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at