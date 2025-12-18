STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester

Am Donnerstag legte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0,85 Prozent auf 4 859,87 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,034 Prozent leichter bei 4 817,36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 819,00 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 861,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4 814,13 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,844 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 18.11.2025, mit 4 714,79 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 594,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.12.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 390,87 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 12,01 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 3,81 Prozent auf 11,44 GBP), UBS (+ 2,49 Prozent auf 36,70 CHF), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 194,12 EUR), Rheinmetall (+ 1,51 Prozent auf 1 550,00 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,43 Prozent auf 58,12 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Novo Nordisk (-1,25 Prozent auf 304,30 DKK), BP (-1,20 Prozent auf 4,20 GBP), GSK (-1,15 Prozent auf 18,13 GBP), National Grid (-0,22 Prozent auf 11,42 GBP) und Novartis (-0,20 Prozent auf 107,74 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 40 497 581 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 352,174 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at