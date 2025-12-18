SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|XETRA-Handel im Fokus
|
18.12.2025 17:58:46
Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus
Zum Handelsende bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,15 Prozent höher bei 24 186,50 Punkten.
Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 223,50 Punkte, das Tagestief hingegen 23 908,50 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 185,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 18.09.2025, einen Wert von 23 711,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 18.12.2024, mit 20 042,00 Punkten bewertet.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21,15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,50 Prozent auf 119,60 EUR), Deutsche Bank (+ 3,24 Prozent auf 32,68 EUR), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 194,12 EUR), Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 220,80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,57 Prozent auf 219,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,67 Prozent auf 59,68 EUR), BASF (-0,63 Prozent auf 44,04 EUR), Beiersdorf (-0,57 Prozent auf 94,28 EUR), Brenntag SE (-0,56 Prozent auf 49,49 EUR) und Porsche Automobil (-0,55 Prozent auf 40,03 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 267 570 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,290 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
17:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt: DAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: DAX fester (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)