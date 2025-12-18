SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

XETRA-Handel im Fokus 18.12.2025 17:58:46

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Der LUS-DAX zeigte letztendlich eine positive Tendenz.

Zum Handelsende bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,15 Prozent höher bei 24 186,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 24 223,50 Punkte, das Tagestief hingegen 23 908,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 185,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 18.09.2025, einen Wert von 23 711,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 18.12.2024, mit 20 042,00 Punkten bewertet.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 21,15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,50 Prozent auf 119,60 EUR), Deutsche Bank (+ 3,24 Prozent auf 32,68 EUR), Airbus SE (+ 1,95 Prozent auf 194,12 EUR), Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 220,80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,57 Prozent auf 219,60 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,67 Prozent auf 59,68 EUR), BASF (-0,63 Prozent auf 44,04 EUR), Beiersdorf (-0,57 Prozent auf 94,28 EUR), Brenntag SE (-0,56 Prozent auf 49,49 EUR) und Porsche Automobil (-0,55 Prozent auf 40,03 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 267 570 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 235,290 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

