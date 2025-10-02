Formycon Aktie
WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8
|
02.10.2025 12:03:38
AKTIE IM FOKUS 2: Formycon klar erholt - Einigung auf US-Start für FYB203
(neu: Kurs aktualisiert, Analyst.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Durchbruch für den Wirkstoff FYB203 in den USA haben sich die Aktien von Formycon am Donnerstag kräftig erholt. Zuletzt ging es für die Aktien des Biosimilar-Spezialisten um 10,5 Prozent auf 25,35 Euro bergauf. Damit lagen sie über der zurückeroberten 50-Tage-Linie. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch mehr als eine Werthalbierung zu Buche.
Nach einer Einigung mit Regeneron kann der Marktstart des Nachahmerpräparats für Eylea nun spätestens im vierten Quartal 2026 erfolgen. Vermarktungspartner dafür ist Valorum Biologics. Börsianer sprachen von einem Meilenstein für Formycon.
In den USA sei der Weg damit frei, neben Biocon und Sandoz in der ersten Welle der Eylea-Kopien mitzureiten, kommentierte Alexander Zienkowicz von MWB Research. In Europa blockiere derweil eine einstweilige Verfügung von Bayer und Regeneron (Regeneron Pharmaceuticals) in wichtigen Märkten noch den Start.
Eylea ist ein milliardenschweres Augenmittel von Bayer, die US-Rechte liegen aber bei Regeneron./ag/gl/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Formycon AGmehr Nachrichten
Analysen zu Formycon AGmehr Analysen
|09:32
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|Formycon Buy
|Warburg Research
|09:32
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|Formycon Buy
|Warburg Research
|09:32
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|Formycon Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Formycon AG
|25,00
|9,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX trotz starker Vorgaben schwächer -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag wider Erwarten zunächst nicht in Kauflaune. In Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Freitag die Käufer.