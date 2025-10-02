Formycon Aktie

Formycon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.10.2025 12:03:38

AKTIE IM FOKUS 2: Formycon klar erholt - Einigung auf US-Start für FYB203

(neu: Kurs aktualisiert, Analyst.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Durchbruch für den Wirkstoff FYB203 in den USA haben sich die Aktien von Formycon am Donnerstag kräftig erholt. Zuletzt ging es für die Aktien des Biosimilar-Spezialisten um 10,5 Prozent auf 25,35 Euro bergauf. Damit lagen sie über der zurückeroberten 50-Tage-Linie. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch mehr als eine Werthalbierung zu Buche.

Nach einer Einigung mit Regeneron kann der Marktstart des Nachahmerpräparats für Eylea nun spätestens im vierten Quartal 2026 erfolgen. Vermarktungspartner dafür ist Valorum Biologics. Börsianer sprachen von einem Meilenstein für Formycon.

In den USA sei der Weg damit frei, neben Biocon und Sandoz in der ersten Welle der Eylea-Kopien mitzureiten, kommentierte Alexander Zienkowicz von MWB Research. In Europa blockiere derweil eine einstweilige Verfügung von Bayer und Regeneron (Regeneron Pharmaceuticals) in wichtigen Märkten noch den Start.

Eylea ist ein milliardenschweres Augenmittel von Bayer, die US-Rechte liegen aber bei Regeneron./ag/gl/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Formycon AGmehr Nachrichten

Analysen zu Formycon AGmehr Analysen

09:32 Formycon Outperform RBC Capital Markets
17.09.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
20.08.25 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 Formycon Outperform RBC Capital Markets
13.08.25 Formycon Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Formycon AG 25,00 9,41% Formycon AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:59 September 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:42 Kryptowährungen im 3. Quartal 2025: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
10:57 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.10.25 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
01.10.25 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX trotz starker Vorgaben schwächer -- DAX legt weiter zu - Rekord bleibt in Reichweite -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt zeigen sich die Anleger am Donnerstag wider Erwarten zunächst nicht in Kauflaune. In Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den größten Handelsplätzen in Asien dominierten am Freitag die Käufer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen