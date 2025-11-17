Formycon Aktie

WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8

17.11.2025 08:40:38

AKTIE IM FOKUS: Formycon macht Hoffnung auf Dupixent-Biosimilar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die erfolgreiche präklinische Entwicklung eines Biosimilars für das Milliardenmedikament Dupixent von Sanofi hat die Aktien von Formycon am Montagmorgen beflügelt. Ihr Kurs schnellte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund elf Prozent auf 23 Euro nach oben. Damit würden die Papiere ihren Erholungsversuch wieder aufnehmen, nachdem sie Anfang November auf ein Tief seit 2020 gefallen waren. 2025 notierten sie per Freitagsschluss rund 60 Prozent im Minus.

Mit dem Abschluss des sogenannten "Technical Proof of Similarity" (TPoS) habe der Wirkstoff FYB208 eine hohe analytische Vergleichbarkeit mit dem Referenzarzneimittel Dupixent gezeigt, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen mit.

Damit kann nun die klinische Entwicklung durchstarten, an deren Ende nach mehreren Jahren eine Zulassung stehen kann. Für Dupixent von Sanofi läuft der Patentschutz 2031 aus, dann könnten Generika- und Biosimilar-Hersteller auf den Markt gehen.

Der französische Pharmakonzern erwirtschaftet Milliardenumsätze mit Dupixent, das zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie COPD, Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird./mis/ag/stk

