HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Formycon von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Mitte August veröffentlichten Quartalszahlen des Biopharma-Unternehmens seien überraschend schwach ausgefallen, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit müsse im zweiten Halbjahr eine deutliche Erholung her, um die Jahresziele noch zu schaffen. Er reduzierte seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



