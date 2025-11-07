Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
07.11.2025 08:46:38
AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck steigen vorbörslich - Zahlen wie erwartet schwach
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger haben am Freitag im vorbörslichen Handel positiv auf die Quartalszahlen von Daimler Truck reagiert. Die Papiere des Nutzfahrzeugherstellers notierten auf der Handelsplattform Tradegate bei 35,11 Euro und damit 1,2 Prozent über dem Xetra-Schluss. Der Gesamtmarkt (DAX) wird nur moderat im Plus erwartet.
Daimler Truck hat zwar wegen der Branchenschwäche in seinem wichtigen Markt Nordamerika im dritten Quartal deutlich Federn lassen müssen. Am Markt hieß es jedoch, es sei bereits mit einem schwachen Geschäftsbericht gerechnet worden.
Experte Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan resümierte, der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick beibehalten. Er setzt für die Aktien weiterhin ein Kursziel von 50 Euro an. Damit zählt er zu den optimistischsten Experten am Markt./la/jha/
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|34,48
|-0,40%
