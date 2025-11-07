Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

Aktuelle Analyse 07.11.2025 11:49:50

Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

UBS AG hat eine sorgfältige Analyse der Daimler Truck-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Entscheidend für die Kursreaktion werde aber wohl die Telefonkonferenz zu den Resulaten sein.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:33 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 34,44 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 19,05 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 517 385 Daimler Truck-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 sank die Aktie um 1,8 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

Analysen zu Daimler Truck

07.11.25 Daimler Truck Neutral UBS AG
07.11.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Daimler Truck Buy Warburg Research
07.11.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Daimler Truck 34,48 -0,40% Daimler Truck

