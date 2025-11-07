Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Hemal Bhundia am Freitag. Entscheidend für die Kursreaktion werde aber wohl die Telefonkonferenz zu den Resulaten sein.

Um 11:33 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 34,44 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 19,05 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 517 385 Daimler Truck-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 sank die Aktie um 1,8 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren.

