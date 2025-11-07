Daimler Truck Aktie
|34,32EUR
|-0,30EUR
|-0,87%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Fabio Hölscher am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,73 €
|
Abst. Kursziel*:
58,36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,26%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
